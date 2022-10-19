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169 إصابة و5 وفيات.. الكوليرا تفاقم أزمة لبنان

169 إصابة و5 وفيات.. الكوليرا تفاقم أزمة لبنان

169 إصابة و5 وفيات.. الكوليرا تفاقم أزمة لبنان
٠٨:٣٩:٢٦ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بوباء الكوليرا خلال الساعات الـ 48 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمس حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن حالات الكوليرا في لبنان وصلت إلى 80 إصابة جديدة مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169 حالة.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من ازمات اقتصادية طاحنة وتردي في أوضاع المعيشة على كافة المستويات.
يذكر أن لبنان سجل في الخامس من الشهر الجاري أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال البلاد منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا.

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الكلمات الدلالية:
الكوليرا فيروس لبنان وفيات واصابات

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