اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث بدءاً من هذا الموعد
تواصل – فريق التحرير:
اعتمد مدير تعليم الليث د. زكي بن رزيق الحازمي، مساء اليوم، تطبيق الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ في جميع المدارس”بنين-بنات”.
وأوضحت إدارة التعليم بالليث، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن توقيت الدوام الشتوي سيكون كالتالي:
- يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة ( ٧:١٥ ) صباحاً.
- تبدأ الحصة الأولى الساعة ( ٧،٣٠) صباحاً.
#عاجل |
اعتمد مدير #تعليم_الليث تطبيق الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ في جميع المدارس"بنين-بنات".
•يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة ( ٧:١٥ ) صباحاً.
•تبدأ الحصة الأولى الساعة ( ٧،٣٠) صباحاً.
مع أطيب أمنياتنا لطلابنا وطالباتنا بالتوفيق والنجاح.. pic.twitter.com/iIK2uLlME0
— إدارة التعليم بالليث (@MOE_LTT) October 19, 2022