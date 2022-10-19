اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث بدءاً من هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد مدير تعليم الليث د. زكي بن رزيق الحازمي، مساء اليوم، تطبيق الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ في جميع المدارس”بنين-بنات”.

وأوضحت إدارة التعليم بالليث، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن توقيت الدوام الشتوي سيكون كالتالي:

يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة ( ٧:١٥ ) صباحاً.

تبدأ الحصة الأولى الساعة ( ٧،٣٠) صباحاً.