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اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث بدءاً من هذا الموعد
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اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث بدءاً من هذا الموعد

اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث بدءاً من هذا الموعد

اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث بدءاً من هذا الموعد
٠٧:٥٣:١٠ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد مدير تعليم الليث د. زكي بن رزيق الحازمي، مساء اليوم، تطبيق الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ في جميع المدارس”بنين-بنات”.

وأوضحت إدارة التعليم بالليث، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن توقيت الدوام الشتوي سيكون كالتالي:

  • يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة ( ٧:١٥ ) صباحاً.
  • تبدأ الحصة الأولى الساعة ( ٧،٣٠) صباحاً.

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