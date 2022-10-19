أحزن الجميع.. تفاصيل وفاة مالك الإبل الشهير «أحمد بن عشوان»

تواصل- فريق التحرير:

توفى اليوم مالك الإبل المشهور أحمد بن نداء بن عشوان، إثر حادث سير مروع، ما تسبب في حالة صدمة وحزن بين جميع من يعرفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد تعرض “بن عشوان” إلى حادث سير بطريق “القلت” غرب محافظة حفر الباطن، حيث كان يقود سيارته من نوع “جيب”، والتي انقلبت بسبب انحراف مفاجئ، بحسب اليوم.

وباشرت قوة أمن الطرق الحادث، ونُقل “بن عشوان” لمستشفى الملك خالد العام بمحافظة حفر الباطن، ولكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكان مالك الإبل، احتفل قبل أشهر قليلة بتخرج أكبر أبنائه “عبد العزيز” من كلية الملك خالد العسكرية بالرياض برتبة ملازم، وباشر عمله بوزارة الحرس الوطني.

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله تعالى وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى #احمد_ندا_بن_عشوان .

أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته .

.إنّا لله وإنّا إليه لراجعون. pic.twitter.com/gUmpVcQCJi — نواف عقاب العبيوي (@i689l) October 19, 2022