حريق مروع.. لحظة سقوط قبة مسجد في إندونيسيا

تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق مروع اليوم الأربعاء في مسجد المركز الإسلامي شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ما أدى إلى انهيار القبة بالكامل.

وذكرت الشرطة الإندونيسية أن حريقًا دمر مسجدًا في العاصمة جاكرتا، وأن عمالًا كانوا يتولون تجديد قبته، أشعوا الحريق بشكل غير مقصود.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قبة مسجد المركز الإسلامي شمال جاكرتا وهي تنهار، مع اشتعال النيران فيها.

وقال محقق الشرطة المحلية سلاميت ويبيسونو إن النيران اشتعلت في القبة بعد أن استخدم العمال الذين كانوا يتولون تركيب سقف على القبة، جهاز تسخين لإذابة الأسفلت العازل للماء.

وأضاف: نشتبه في أن شرارات من جهاز التسخين لامست الصوف الزجاجي وبدأ الحريق، ولم يكن هناك أي ضحايا.