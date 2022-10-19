بريطانيا تحذر من رفض استئناف الهدنة في اليمن.. الحوثي يغامر بالشعب

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، روزي دياز، من ان رفض الميليشيا تمديد الهدنة يعرض فرص السلام للخطر.

رفض الحوثيين

وقالت دياز، في تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “لقد رفض الحوثيون اقتراح تمديد الهدنة في اليمن في الثاني من أكتوبر.. عاش اليمنيون منذ أبريل بأمان أكبر، وسافروا بحرية أكبر”.

وأضافت: “تدفق النفط إلى الحديدة، وزار الآلاف أحبائهم، وتلقوا رعاية صحية في الخارج. رفض الحوثيين لتمديد الهدنة يعرض هذا التقدم وفرصة السلام إلى الخطر”.

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ضرورة التواصل مع الأمم المتحدة

وشددت المسؤولة البريطانية على ضرورة تواصل ميليشيا الحوثي مع الأمم المتحدة، وأوردت: “حان الوقت الآن لقيادات الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع الأمم المتحدة”.

وتابعت: “نحن نحث جميع الأطراف على تجنب أي تصعيد، حيث تعتبر هذه أفضل فرصة للسلام منذ بداية الحرب، وهذا ما يستحقه الشعب اليمني”.

إحباط آمال اليمنيين

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن مليشيات الحوثي أحبطت آمال الشعب في الاستقرار واستمرار الهدنة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن العليمي عاد اليوم بعد أكثر من شهرين على مغادرتها، حيث وصل إلى مطار عدن الدولي قادمًا من الرياض برفقة عدد من المسؤولين.

وأضافت أن هذه التطورات، تأتي في ظل تعثر المساعي الأممية والدولية لتمديد الهدنة، وتهديدات مليشيا الحوثي بالتصعيد العسكري.