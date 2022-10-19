وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية بعدة تخصصات.. التفاصيل كاملة

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وأوضحت شركة المياه الوطنية، أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات.

المؤهلات و المتطلبات الوظبفبة:

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية أو رابطة الدول المستقلة أو هندسة الكمبيوتر أو الهندسة أو ما يعادلها

خبرة +4 سنوات خبرة.

يحافظ على قاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) ويديرها ويوفر التعليمات والمساعدة لجميع المستخدمين.

يقوم بإعداد الخرائط ومجموعات البيانات والتقارير استجابة لطلبات الإدارات الأخرى.

يستخدم برنامج ESRI و CAD لتحرير البيانات الجغرافية وسمات البيانات وتحديثها.

يستخدم برامج التطوير لدمج البيانات الجديدة وإنشاء روابط لتنسيقات البرامج الأخرى.

3- فني نظم معلومات جغرافية



المؤهلات و المتطلبات الوظبفبة:

دبلوم في نظم المعلومات الجغرافية أو هندسة المساحة أو الرسومات الهندسية أو ما يعادلها.

خبرة 0-4 سنوات خبرة.

معالجة الخرائط الأساسية وتحويلها ، وبيانات شبكات المياه والصرف الصحي إلى تنسيق قاعدة البيانات الجغرافية NWC ، بما في ذلك البيانات من المقاولين والاستشاريين والإدارات الأخرى .. إلخ.

التحويل الرقمي (نسخ ورقية للرسومات والصور النقطية) بما في ذلك الإسناد الجغرافي

الإلمام بأدوات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات المساعدة الأخرى (qGIS ، مخطط Global ، Google Earth ، AutoCAD ، إلخ.)

معالجة وتحليل أي بيانات جغرافية ترد من جهات خارجية.

نشر وتصدير البيانات الجغرافية بأي تنسيق على النحو المطلوب.

طريقة التقديم

– وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء: (اضغط هنا).

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