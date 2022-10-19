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مع 100 رسالة تطالب «تراس» بالرحيل.. استقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

مع 100 رسالة تطالب «تراس» بالرحيل.. استقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

مع 100 رسالة تطالب «تراس» بالرحيل.. استقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها
٠٧:٠٨:٥٩ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان باستقالتها من منصبها، وفقا لما أكدته وسائل إعلام بريطانية.

يأتي ذلك فيما، يواصل نواب حزب المحافظين البريطاني محاولاتهم للإطاحة بليز تراس رئيسة الوزراء، وسط الغضب من تراجع معدلات الاقتراع والتهديد بحدوث كارثة اقتصادية فيما يتعلق بالإنفاق العام، على الرغم من مطالبتهم لوزير الخزانة الجديد جيريمى هانت بالتوحد خلفها من أجل الاقتصاد.

وأفادت مصادر، أن جراهام برادى، رئيس لجنة 1922، قد تلقى ما يصل إلى 100 رسالة تطالب تراس بالاستقالة، مما زاد الضغط عليه لإعادة كتابة قواعد الحزب للسماح بإجراء تصويت على الثقة مرة أخرى، وفقا لـ”الجارديان”.

وقال أحد الوزراء إن الوضع كان “قاتما”، بينما سأل آخر، عن الزملاء الذين ما زالوا يدعمون رئيسة الوزراء وقال: “سأخبرك إذا وجدت واحدا”.

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