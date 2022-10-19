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122.1 مليار دولار استثمارات المملكة في السندات الأمريكية خلال أغسطس
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122.1 مليار دولار استثمارات المملكة في السندات الأمريكية خلال أغسطس

122.1 مليار دولار استثمارات المملكة في السندات الأمريكية خلال أغسطس

122.1 مليار دولار استثمارات المملكة في السندات الأمريكية خلال أغسطس
٠٧:٤٣:٢٥ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بلغت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية نحو 122.1 مليار دولار، أي ما يعادل 457.9 مليار ريال، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 121.6 مليار دولار/ 456 مليار ريال، بنهاية يوليو من العام الجاري، محققة ارتفاع نسبته 0.4% بما يعادل نحو 500 مليون دولار.

سندات طويلة وقصيرة الأجل

توزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105 مليار دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 86% من الإجمالي”، فيما نحو 17.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 14% من الإجمالي”.

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الأعلى خلال 11 شهرا

وتعد استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس الماضي هي الأعلى خلال 11 شهرا (أي منذ سبتمبر 2021 البالغة بنهايته 124.3 مليار دولار)، نقلا عن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، حسب “الاقتصادية”.

واحتلت المملكة المرتبة الـ16 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، في حين أنها لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

فيما انخفض رصيد المملكة، على أساس سنوي، من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس 2022 بنسبة 1.6% – نحو ملياري دولار- مقارنة برصيدها نهاية أغسطس 2021 البالغ 124.1 مليار دولار.

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استثمارات المملكة اقتصاد المملكة رصيد المملكة سندات الخزانة الأمريكية سندات طويلة الأجل وزارة الخزانة الأمريكية

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