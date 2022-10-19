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الصحة العالمية : كورونا مستمرة.. وإيبولا يحصد الأرواح في إفريقيا

الصحة العالمية : كورونا مستمرة.. وإيبولا يحصد الأرواح في إفريقيا

الصحة العالمية : كورونا مستمرة.. وإيبولا يحصد الأرواح في إفريقيا
٠٦:٢٢:٤٦ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية المعنية بكوفيد١٩، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن الجائحة لا زالت مستمرة وتمثل حالة طوارئ تثير القلق الدولي ولم تنته بعد، ولا زال الفيروس يتحور ويتطور.

وفيات مماثلة لبداية الوباء

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إن وفيات كوفيد١٩ المبلغ عنها أسبوعيا وصلت إلى مستويات مماثلة لبداية الوباء، وإن ثلثي سكان العالم تلقوا دورة أولية من التلقيح.

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اللقاحات والعلاجات المضادة

وأعرب أدهانوم عن قلقه إزاء استمرار عدم المساواة بين البلدان في تغطية اللقاحات والحصول على العلاجات المضادة للفيروسات، وانخفاض أنشطة الرصد والمراقبة الوبائية والمختبرية للإبلاغ عن تحورات الفيروس، داعيا إلى اتباع التدابير الوقائية قبل الزيادة المتوقعة في انتقال العدوى خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.

 

“إيبولا” يداهم أوغندا

أكد أدهانوم أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بالإيبولا في أوغندا بلغت ٦٠ حالة إضافة إلى ٢٠ حالة قيد الاختبار و٤٤ حالة وفاة و٢٥ حالة في طور التعافي، معربا عن القلق إزاء نقص تتبع سلاسل العدوى والمخالطين في المجتمعات المتضررة.

وحول جدري القرود أفاد المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات في تراجع منذ ٨ أسابيع على التوالي، لكن كما مع كوفيد١٩ المخاطر لازالت موجودة، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ المعنية بجدري القرود تجتمع، غدا الخميس، في جنيف، لإصدار توصياتها.

الكلمات الدلالية:
أوغندا الإيبولا جدري القرود فيروس كورونا كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية

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