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لحملة الثانوية.. فتح باب القبول بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية
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لحملة الثانوية.. فتح باب القبول بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

لحملة الثانوية.. فتح باب القبول بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

لحملة الثانوية.. فتح باب القبول بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية
٠٦:٢٠:٢٠ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، للفصل التدريبي الثاني 1443 / 1444هـ، وسيكون التقديم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول، الدفعة الثانية والثلاثين منذ تأسيس المعهد، الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين، وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

ودعا المعهد الراغبين بالتسجيل الاطلاع على الشروط من خلال الموقع, إذ إن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج.

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