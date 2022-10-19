الاتحاد الأوروبي: قريبًا.. عقوبات جديدة على إيران

تواصل – فريق التحرير:

أكدت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم، أن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة على طهران بعد جمعه “الأدلة الكافية”.

وأضافت مصرالي أن “العمل جارٍ الآن في المجلس الأوروبي، بعد أن جمعنا الأدلة الكافية من أجل المحاسبة”.

في سياق متصل، فيما كشف أربعة مسؤولين ودبلوماسيين أن الحزمة الجديدة من العقوبات ستطال خمسة إيرانيين وثلاثة كيانات.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن روسيا قد تتلقى قريباً صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه، وأن طهران أرسلت مدربي طائرات بدون طيار إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

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