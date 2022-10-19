الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
طهران تحذر الشعب من استخدام «VPN» وتفرض قيودا على الإنترنت
غير متوقع.. فيل يلقي آخر في بركة مياه (فيديو)
الصحة العالمية : كورونا مستمرة.. وإيبولا يحصد الأرواح في إفريقيا
لحملة الثانوية.. فتح باب القبول بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية
الاتحاد الأوروبي: قريبًا.. عقوبات جديدة على إيران
وزير الخارجية الأمريكي يدعو الحوثيين إلى الإفراج عن الموظفين اليمنيين المعتقلين من السفارة في صنعاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بريطانيا تسجل أعلى تضخم لها منذ أربعين عاماً

بريطانيا تسجل أعلى تضخم لها منذ أربعين عاماً

بريطانيا تسجل أعلى تضخم لها منذ أربعين عاماً
٠٥:٥٠:٤١ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس :

كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 10.1٪ مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة، مسجلاً بذلك أعلى نسبة له منذ أربعين عاماً.

وأوضح المكتب أن هذا الارتفاع يعد زيادة طفيفة عن إحصائيات شهر أغسطس عندما كان عند 9.9٪ وأعلى بقليل من التوقعات عند 10٪، معللًا أن الارتفاع الكبير في فواتير الغاز والكهرباء خلال العام الماضي كانت السبب في هذه الزيادة.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني دارين مورغان، أن التضخم عاد إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف، لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام في سبتمبر.

الكلمات الدلالية:
أعلى معدل تضخم اقتصاد بريطانيا التضخم في بريطانيا بريطانيا

مواد ذات صلة

المزيد
«جيمس ويب» يرصد النجوم الأولى للكون على شكل «عناقيد»

«جيمس ويب» يرصد النجوم الأولى للكون على شكل «عناقيد»

١٠:٣٧ ص، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
الإطاحة بالمعتدين على رجل أمن بكورنيش جدة (فيديو)

الإطاحة بالمعتدين على رجل أمن بكورنيش جدة (فيديو)

٠٨:٤٧ ص، الأربعاء، ٠٨ مارس ٢٠١٧
“حرس الحدود” يحبط تهريب 2.5 طن حشيش ويضبط 16 ألف متسلل

“حرس الحدود” يحبط تهريب 2.5 طن حشيش ويضبط 16 ألف متسلل

٠٣:٣٦ م، الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤
ويكشف مفاجآت.. الأردن يُعلن نتائج التحقيقات في حادثة ميناء العقبة

ويكشف مفاجآت.. الأردن يُعلن نتائج التحقيقات في حادثة ميناء العقبة

٠٥:٠١ م، الأحد، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *