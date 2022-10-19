طهران تحذر الشعب من استخدام «VPN» وتفرض قيودا على الإنترنت

تواصل – فريق التحرير:

تستمر السلطات الإيرانية في تقييد حريات الشعب، وفرض حظر على عدد كبير من مواقع الإنترنت، وعلى استخدام شبكة الإنترنت نفسها.

تحذيرات وزير الاتصالات الإيراني

وحذر وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم، من استخدام شبكة الاتصالات الآمنة (VPN).

وزعم الوزير أن الشبكات الافتراضية الخاصة “ضارة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة”، دون إبداء مزيد من التوضيح، حسب “العربية”.

واعتبر الوزير أن بيع تطبيقات (VPN) بأنه غير قانوني، حتى لو لم يتم تجريمه في الوقت الحالي.

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عقوبات بسبب الإنترنت

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات، يوم الاثنين الماضي، بصفته وزيرا للإعلام، بسبب تقييد الإنترنت، فيما عطلت السلطات الإيرانية، استخدام الإنترنت في البلاد بشكل منتظم، كما تم حظر العديد من التطبيقات مثل إنستجرام وواتساب.

الاحتجاجات في شهرها الثاني

ودخلت الاحتجاجات الإيرانية، شهرها الثاني، في ظل عزم الإيرانيين على الإطاحة بنظام الملالي، وأيضا في ظل أوضاع اقتصادية متردية، أججت اشتعال المظاهرات، في كافة مدن ومحافظات إيران، ومن كافة الأطياف والأعمال والمستويات.