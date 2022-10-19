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«ميقاتي» يلتقي سفير المملكة ويؤكد دعم قرارات أوبك+ وثقته في قرارات وحكمة القيادة

«ميقاتي» يلتقي سفير المملكة ويؤكد دعم قرارات أوبك+ وثقته في قرارات وحكمة القيادة

«ميقاتي» يلتقي سفير المملكة ويؤكد دعم قرارات أوبك+ وثقته في قرارات وحكمة القيادة
٠٥:٤٥:٤٩ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بسفير المملكة في بيروت وليد البخاري، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى “ردود الفعل على قرار منظمة أوبك+ بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات”.

وأكدت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “ميقاتي” أشار إلى أنه يعول على “حكمة المملكة وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية لارتباطه باستقرار أسواق النفط”.

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وشدد على أن “هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الأمن والازدهار الإقليمي والدولي”.

وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه جرى خلال اللقاء” تجديد تأكيد العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة، والتي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم لتجاوز كل العثرات والمصاعب”.

كما تم تأكيد مرجعية “اتفاق الطائف” الذي انبثق عنه الدستور اللبناني، في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية”.

الكلمات الدلالية:
أوبك رئيس وزراء لبنان ميقاتي وليد البخاري

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