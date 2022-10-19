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بجانب الأدوية.. أطعمة تساعد في علاج مشاكل المفاصل

بجانب الأدوية.. أطعمة تساعد في علاج مشاكل المفاصل

بجانب الأدوية.. أطعمة تساعد في علاج مشاكل المفاصل
٠٥:٤٢:٠٦ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني البعض من مشاكل وآلام في المفاصل، سواء مفاصل الركبة أو اليدين، ولذلك يلجأ للطبيب لبيان الحالة والحصول على الدواء المناسب.

ولكن الأطباء والمتخصصون ينصحون بتناول بعض الأدوية التي تساعد في تهدئة الألم، وتحسن الحالة، بجانب العلاج.

وفي هذا السياق، قال د.فهد الخضيري، باحث وعالم أبحاث المسرطنات، إن شرب الماء الكافي وتناول بعض المواد الغروية مثل الباميا والحلبة والرشاد،(التي تحوي صمغ البيكتين)ضمن عدة عوامل تقلل الاحتكاك، وتزيد من السوائل في الجسم وبالتالي لا يحدث جفاف مابين المفاصل.

وأضاف الخضيري أن هذه الأنواع من الأطعمة تخفف من جفاف ما بين المفاصل وتقلل من الاحتكاك وهذا لا يغني عن الأدوية لمن لديه مشكلة مرضية.

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الكلمات الدلالية:
أطعمة المفاصيل فهد الخضيري مشاكل المفاصل

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