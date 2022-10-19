شاهد: مهارة عامل في تفريغ أوعية الطماطم تلفت الأنظار

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أظهر مقطع فيديو عاملاً محترفًا وهو يقوم بإلقاء كميات كبيرة من الطماطم فوق سيارة متوقفة على رأس الحقل.

ويفرغ العامل الطماطم بطريقة ذكية جدًا وبسرعة عالية ومهارة منقطعة النظير؛ إذ يقوم بجمع كميات كبيرة من الطماطم فوق السيارة.

ويبدو العامل في الفيديو وهو يعمل بجد واجتهاد حتى إنه لم يستغرق وقتًا أبدًا في تفريغ عدد كبير من الأوعية دفعة واحدة وبدون مساعدة من أحد.

العامل يرفع الوعاء ويفرغه بطريقة سهلة وسريعة

وتظهر مهارة العامل في استخدام تلك الطريقة البسيطة، فعادة ما تحتاج عملية مماثلة إلى شخصين يقوم أحدهما بمناولة الآخر فيما يقوم الأخير بتفريغها.

في هذا الفيديو، يقوم العامل باستغلال كامل مهارته في تفريغ الوعاء بسهولة ويسر، في الوقت نفسه لا يبذل مجهودًا كبيرًا ولا يُحمّل نفسه فوق طاقتها.

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