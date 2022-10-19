متداول.. فيديو لرجل يتوضأ وهو في غيبوبته على فراش الموت من شدة تعلقه بالصلاة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعجوز يقوم بأداء حركات الوضوء كاملة بالترتيب وهو في غيبوبته وعلى فراش الموت، من شدة تعلقه بالصلاة.

ووفق ما تم تداوله مع الفيديو فإن هذا العجوز عمره نحو 100 عام.

ويبدو من الفيديو أن الشخص على سرير المرض، ويظهر وكأنه يحتضر وفي لحظاته الأخيرة، ورغم ذلك يتعلق بالوضوء.

ويظهر من المشهد أيضًا، شدة تعلق هذا الشيخ العجوز بالصلاة، لدرجة أنه يقوم بأداء حركات الوضوء بشكل متقن جدا، حتى وهو في غيبوبته.

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