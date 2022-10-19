«الدفاع الأوكرانية»: التصدي لـ 4 صواريخ كروز وإسقاط 8 طائرات روسية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها أسقطت 4 صواريخ كروز و 8 طائرات مسيّرة لروسيا في وسط البلاد.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا بمسيّرات انتحارية أطلقت من أراضي بيلاروسيا.

الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعًا إستراتيجيًا

فيما عقد الرئيس الأوكراني، اجتماعًا استراتيجيًا بشأن الأمن في منشآت لإمداد الطاقة، مؤكدًا انه جاري العمل على إيجاد نقاط متنقلة للطاقة للبنية الأساسية الحساسة في المدن والقرى، لافتًا إلى أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها مهما كانت خطط العدو ومهما فعل.

وكشف مستشار بالرئاسة الأوكرانية، أنه تقرر تطبيق الأحكام العرفية في الأراضي التي تحتلها روسيا تقنين لنهب ممتلكات الأوكرانيين.

إعلان حالة الإنذار القصوى في 8 مقاطعات

وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، صرح الكرملين أنه يعلن أيضًا حالة الإنذار القصوى في 8 مقاطعات وسطى وجنوبية، مؤكدًا أنه يعلن الطوارئ الاقتصادية وتقييد الحركة في 8 مقاطعات من بينها جزيرة القرم.

إعلان “حالة الحرب” في هذه الأقاليم الأوكرانية

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في الأقاليم الـ4 الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا، مؤكدًا أنه تم منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، لافتًا إلى أنه أعلن الأحكام العرفية في دونباس وزابوريجيا وخيرسون.

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