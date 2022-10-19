الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الدفاع الأوكرانية»: التصدي لـ 4 صواريخ كروز وإسقاط 8 طائرات روسية
«الأمن السيبراني» يستطلع آراء العموم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلباته
قوتها 600 حصان.. كاديلاك تكشف عن سيارتها الجديدة بـ300 ألف دولار (فيديو وصور)
الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة
«المزروع»: المملكة لديها القدرة للدخول في صناعات نوعية والاستفادة من القطاع الخاص (فيديو)
متحدث أمانة جازان: 20 فرصة استثمارية تجذب كبار المستثمرين (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الدفاع الأوكرانية»: التصدي لـ 4 صواريخ كروز وإسقاط 8 طائرات روسية

«الدفاع الأوكرانية»: التصدي لـ 4 صواريخ كروز وإسقاط 8 طائرات روسية

«الدفاع الأوكرانية»: التصدي لـ 4 صواريخ كروز وإسقاط 8 طائرات روسية
٠٤:٥١:٣٥ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها أسقطت 4 صواريخ كروز و 8 طائرات مسيّرة لروسيا في وسط البلاد.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا بمسيّرات انتحارية أطلقت من أراضي بيلاروسيا.

الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعًا إستراتيجيًا

فيما عقد الرئيس الأوكراني، اجتماعًا استراتيجيًا بشأن الأمن في منشآت لإمداد الطاقة، مؤكدًا انه جاري العمل على إيجاد نقاط  متنقلة للطاقة للبنية الأساسية الحساسة في المدن والقرى، لافتًا إلى أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها مهما كانت خطط العدو ومهما فعل.

وكشف مستشار بالرئاسة الأوكرانية، أنه تقرر تطبيق الأحكام العرفية في الأراضي التي تحتلها روسيا تقنين لنهب ممتلكات الأوكرانيين.

إعلان حالة الإنذار القصوى في 8 مقاطعات 

وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، صرح الكرملين أنه يعلن أيضًا حالة الإنذار القصوى في 8 مقاطعات وسطى وجنوبية، مؤكدًا أنه يعلن الطوارئ الاقتصادية وتقييد الحركة في 8 مقاطعات من بينها جزيرة القرم.

إعلان “حالة الحرب” في هذه الأقاليم الأوكرانية

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في الأقاليم الـ4 الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا، مؤكدًا أنه تم منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، لافتًا إلى أنه أعلن الأحكام العرفية في دونباس وزابوريجيا وخيرسون.

اقرأ أيضًا:

الكرملين يُعلن حالة الإنذار القصوى في 8 مقاطعات منها القرم.. ماذا يحدث؟

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الكرملن بوتين صواريخ كروز طائرات روسية

مواد ذات صلة

المزيد
23 محطة جديدة لتوسيع الطاقة الإنتاجية لشبكة الغاز بالمملكة

23 محطة جديدة لتوسيع الطاقة الإنتاجية لشبكة الغاز بالمملكة

٠٤:٣٨ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
العميد عسيري يعلن استعداد المملكة للمشاركة في أي عمل بري بسوريا

العميد عسيري يعلن استعداد المملكة للمشاركة في أي عمل بري بسوريا

١٠:٣٨ م، الخميس، ٠٤ فبراير ٢٠١٦
شاهد.. رد فعل شاب ياباني أثناء زيارته «الروضة الشريفة» لأول مرة بعد إسلامه

شاهد.. رد فعل شاب ياباني أثناء زيارته «الروضة الشريفة» لأول مرة بعد إسلامه

٠٣:٢٠ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧
الحج: تطبيق اعتمرنا يتيح 4 خدمات.. أجواء إيمانية في الحرمين

الحج: تطبيق اعتمرنا يتيح 4 خدمات.. أجواء إيمانية في الحرمين

١١:٢٨ م، السبت، ١٦ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *