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«المزروع»: المملكة لديها القدرة للدخول في صناعات نوعية والاستفادة من القطاع الخاص (فيديو)

«المزروع»: المملكة لديها القدرة للدخول في صناعات نوعية والاستفادة من القطاع الخاص (فيديو)

«المزروع»: المملكة لديها القدرة للدخول في صناعات نوعية والاستفادة من القطاع الخاص (فيديو)
٠٤:١١:٥٥ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، سليمان المزروع: إن المملكة لديها القدرة للدخول في صناعات نوعية.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، إلى أن شركة لوسيد وهي من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية، بدأت في بناء مصنع لها في مدينة الملك عبد الله بالمنطقة الغربية.

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وأضاف أن بعد أقل من أشهر سنرى في المملكة – بإذن الله- تصنيع هياكل السفن، وأنه مع الإستراتيجية وتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ريادة عالمية في هذه القطاعات.

أبرز الطموحات والتطلعات الإستراتيجية للمملكة

وأكد أن المملكة يتوفر فيها جميع الممكنات للوصول إلى هذه الطموحات التي كانت في سنوات سابقة مجرد أحلام، والآن صارت واقعًا مشهودًا، مشيرًا إلى المملكة تطمح من خلال إستراتيجية الصناعة الوصول إلى اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي يقوده القطاع الخاص.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إلى أن أبرز طموحات وتطلعات إستراتيجية المملكة، هي:

1 – الوصول إلى اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي يقوده القطاع الخاص.

2 – وجود صناعة منافسة اقتصاديًا لدخول الأسواق العالمية.

3 – صناعة مرنة تحقق ما تحتاجه المملكة من موارد.

4 – الاستفادة من الميزة التنافسية التي تتملكها المملكة، من موقع جغرافي وموارد طبيعة واستقرارات مالية وسياسية.

 

الكلمات الدلالية:
الخدمات اللوجستية الصناعات النوعية الصناعة الوطنية سليمان المزروع شركة لوسيد

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