الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باتباع 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لقطرات العين.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بتويتر، دعت خلاله إلى التأكد من تاريخ صلاحية قطرات العين لتجنب الأعراض الجانبية.

9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لقطرات العين

1- إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من القطرات في الوقت نفسه، انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل استخدام القطرة الأخرى.

2-التأكد من تاريخ الصلاحية ضرورة مع مراعاة تاريخ فتح العبوة ووضع ملصق تذكيري بتاريخ الفتح.

3-يجب غسل اليدين جيداً قبل ملامسة العين.

4-رج العبوة جيداً قبل فتحها إن كان كتب عليها ذلك.

5-رفع الرأس للخلف والنظر لأعلى.

6-اجذب الرمش لأسفل وضع قطرة واحدة فقط في كل عين.

7- الحرص على ألا تلامس القطارة العين أو الرموش لمنع انتقال البكتيريا إليها.

8-إغماض العين برفق والضغط بالإصبع على زاوية العين الداخلية لمدة دقيقة.

9-إغلاق العبوة جيداً وحفظها حسب التعليمات.

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