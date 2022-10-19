الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة
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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باتباع 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لقطرات العين.
جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بتويتر، دعت خلاله إلى التأكد من تاريخ صلاحية قطرات العين لتجنب الأعراض الجانبية.
9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لقطرات العين
1- إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من القطرات في الوقت نفسه، انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل استخدام القطرة الأخرى.
2-التأكد من تاريخ الصلاحية ضرورة مع مراعاة تاريخ فتح العبوة ووضع ملصق تذكيري بتاريخ الفتح.
3-يجب غسل اليدين جيداً قبل ملامسة العين.
4-رج العبوة جيداً قبل فتحها إن كان كتب عليها ذلك.
5-رفع الرأس للخلف والنظر لأعلى.
6-اجذب الرمش لأسفل وضع قطرة واحدة فقط في كل عين.
7- الحرص على ألا تلامس القطارة العين أو الرموش لمنع انتقال البكتيريا إليها.
8-إغماض العين برفق والضغط بالإصبع على زاوية العين الداخلية لمدة دقيقة.
9-إغلاق العبوة جيداً وحفظها حسب التعليمات.
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