الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة
«المزروع»: المملكة لديها القدرة للدخول في صناعات نوعية والاستفادة من القطاع الخاص (فيديو)
متحدث أمانة جازان: 20 فرصة استثمارية تجذب كبار المستثمرين (فيديو)
8 باحثين من جامعة حائل ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية (فيديو)
فتح باب التسجيل في برنامج «تطوير الكفاءات الاستثمارية» بالبنك المركزي.. طريقة التقديم
الكرملين يُعلن حالة الإنذار القصوى في 8 مقاطعات منها القرم.. ماذا يحدث؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة

الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة

الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة
٠٤:٢٦:١١ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باتباع 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لقطرات العين.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بتويتر، دعت خلاله إلى التأكد من تاريخ صلاحية قطرات العين لتجنب الأعراض الجانبية.

9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لقطرات العين

1- إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من القطرات في الوقت نفسه، انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل استخدام القطرة الأخرى.

2-التأكد من تاريخ الصلاحية ضرورة مع مراعاة تاريخ فتح العبوة ووضع ملصق تذكيري بتاريخ الفتح.

3-يجب غسل اليدين جيداً قبل ملامسة العين.

4-رج العبوة جيداً قبل فتحها إن كان كتب عليها ذلك.

5-رفع الرأس للخلف والنظر لأعلى.

6-اجذب الرمش لأسفل وضع قطرة واحدة فقط في كل عين.

7- الحرص على ألا تلامس القطارة العين أو الرموش لمنع انتقال البكتيريا إليها.

8-إغماض العين برفق والضغط بالإصبع على زاوية العين الداخلية لمدة دقيقة.

9-إغلاق العبوة جيداً وحفظها حسب التعليمات.

اقرأ أيضا:

الغذاء والدواء: 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لمرهم العين

الصورة

الكلمات الدلالية:
استخدام قطرات العين الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء قطرات العين

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة وإصابة 10 معتمرين في حادثين بمكة

وفاة وإصابة 10 معتمرين في حادثين بمكة

٠٣:٣٧ م، الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠١٥
الرياض.. إغلاق مضخات بالدائري الجنوبي بسبب غش بنزين «91» (صور)

الرياض.. إغلاق مضخات بالدائري الجنوبي بسبب غش بنزين «91» (صور)

٠٩:٣٤ م، الجمعة، ٣٠ يونيو ٢٠١٧
فيديو نادر.. الملك «سعود» يؤم المصلين بالحرم المكي

فيديو نادر.. الملك «سعود» يؤم المصلين بالحرم المكي

١٢:٥٦ ص، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠١٦
الرئيس الأوكراني: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة

الرئيس الأوكراني: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة

٠٧:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *