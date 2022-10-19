الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد: مهارة عامل في تفريغ أوعية الطماطم تلفت الأنظار
متداول.. فيديو لرجل يتوضأ وهو في غيبوبته على فراش الموت من شدة تعلقه بالصلاة
«الدفاع الأوكرانية»: التصدي لـ 4 صواريخ كروز وإسقاط 8 طائرات روسية
«الأمن السيبراني» يستطلع آراء العموم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلباته
قوتها 600 حصان.. كاديلاك تكشف عن سيارتها الجديدة بـ300 ألف دولار (فيديو وصور)
الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

متحدث أمانة جازان: 20 فرصة استثمارية تجذب كبار المستثمرين (فيديو)

متحدث أمانة جازان: 20 فرصة استثمارية تجذب كبار المستثمرين (فيديو)

متحدث أمانة جازان: 20 فرصة استثمارية تجذب كبار المستثمرين (فيديو)
٠٤:١٠:١٧ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور إبراهيم الخياط، متحدث أمانة جازان، عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن هناك 450 فرصة متابينة ما بين فرص كبرى ونوعية ومتميزة.

وأوضح أن الفرص المتميزة 107 فرصة تتميز منها 20 فرصة وتستقطب كبار المستثمرين.

وأضاف أن من بين الفرص : المدينة الترفيهية في جازان وهي تقع داخل المدينة وهي مدينة ترفيهية مائية تقع على شاطئ البحر الأحمر.

الأمانة طرحت العديد من الفرص الاستثمارية

وكانت أمانة منطقة جازان ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات قد طرحت في الأيام الماضية عدداً من الفرص الاستثمارية ، وكان من أبرزها منتجع أكواريوم وجزيرة عثر السياحة ومنتزه العيون الحارة .
وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان ، أن أمانة المنطقة حرصت على طرح الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمميزة ومن ضمنها إقامة منتجع ( أكواريوم ) في مدينة جيزان وهو عبارة عن منتجع سياحي وحديقة ألعاب مائية على مساحة 47603 م2 .
وأضاف ابن سعيدان أن من ضمن الفرص النوعية جزيرة عثر السياحية وهي منتجع سياحي متكامل وتقع شمال شرق مدينة جيزان بالقرب من مطار جازان الجديد وتبلغ مساحتها 1611773 م٢ ، كما تم طرح فرصة إقامة منتجع سياحي مميز للعيون الحارة في محافظة الحرث على مساحة 50.000 م٢ .
وقال ابن سعيدان: تمتلك منطقة جازان مقومات سياحية مميزة ، ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية المميزه والتي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030  ، كما سيتم مستقبلاً طرح العديد من الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة عبر بوابة “فرص”

اقرأ أيضًا:

بـ 49 مليون ريال.. “بر جازان” تقدم برامج اجتماعية وتنموية وتدريبية لمستفيدين

الكلمات الدلالية:
أمانة جازان الفرص الاستثمارية جازان فرص استثمارية في جازان

مواد ذات صلة

المزيد
الشيخ المنجد يوضح “متى يكون تمثال الثلج حراماً؟”

الشيخ المنجد يوضح “متى يكون تمثال الثلج حراماً؟”

٠٧:٤٠ م، الأثنين، ١٢ يناير ٢٠١٥
«الاستثمار»: «مونسانتو» الأمريكية لن تعمل في مجال الأغذية المعدلة وراثياً بالمملكة

«الاستثمار»: «مونسانتو» الأمريكية لن تعمل في مجال الأغذية المعدلة وراثياً بالمملكة

١٢:٢٢ ص، السبت، ١٧ يونيو ٢٠١٧
«الأرصاد» تُحذِّر: توقعات برياح نشطة على الرياض حتى التاسعة صباحاً

«الأرصاد» تُحذِّر: توقعات برياح نشطة على الرياض حتى التاسعة صباحاً

١١:٣٦ م، السبت، ١٦ مايو ٢٠١٥
صندوق التنمية العقاري يزيد الاقتراض عن 500 ألف ريال

صندوق التنمية العقاري يزيد الاقتراض عن 500 ألف ريال

١٠:٥٨ ص، الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *