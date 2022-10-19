متحدث أمانة جازان: 20 فرصة استثمارية تجذب كبار المستثمرين (فيديو)

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كشف الدكتور إبراهيم الخياط، متحدث أمانة جازان، عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن هناك 450 فرصة متابينة ما بين فرص كبرى ونوعية ومتميزة.

وأوضح أن الفرص المتميزة 107 فرصة تتميز منها 20 فرصة وتستقطب كبار المستثمرين.

وأضاف أن من بين الفرص : المدينة الترفيهية في جازان وهي تقع داخل المدينة وهي مدينة ترفيهية مائية تقع على شاطئ البحر الأحمر.

الأمانة طرحت العديد من الفرص الاستثمارية

وكانت أمانة منطقة جازان ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات قد طرحت في الأيام الماضية عدداً من الفرص الاستثمارية ، وكان من أبرزها منتجع أكواريوم وجزيرة عثر السياحة ومنتزه العيون الحارة .

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان ، أن أمانة المنطقة حرصت على طرح الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمميزة ومن ضمنها إقامة منتجع ( أكواريوم ) في مدينة جيزان وهو عبارة عن منتجع سياحي وحديقة ألعاب مائية على مساحة 47603 م2 .

وأضاف ابن سعيدان أن من ضمن الفرص النوعية جزيرة عثر السياحية وهي منتجع سياحي متكامل وتقع شمال شرق مدينة جيزان بالقرب من مطار جازان الجديد وتبلغ مساحتها 1611773 م٢ ، كما تم طرح فرصة إقامة منتجع سياحي مميز للعيون الحارة في محافظة الحرث على مساحة 50.000 م٢ .

وقال ابن سعيدان: تمتلك منطقة جازان مقومات سياحية مميزة ، ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية المميزه والتي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030 ، كما سيتم مستقبلاً طرح العديد من الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة عبر بوابة “فرص”

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