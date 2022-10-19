8 باحثين من جامعة حائل ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية (فيديو)

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كشف هيثم السيف، عميد البحث العلمي في جامعة حائل، عن ارتفاع عدد باحثي الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد (الخاصة بأفضل 2% من علماء العالم) من 5 إلى 8 باحثين.

وأوضح في حديثه لفضائية “الإخبارية”، أن هؤلاء الباحثين ينتمون لعدة كليات بالجامعة، بينها الصيدلة والهندسة والكلية التطبيقية، وكلية الصحة العامة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في الاهتمام بالباحثين والبحث العلمي.

الاهتمام بالبحث العلمي

وفي وقت سابق قال رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، إن الجامعة عملت على بناء استراتيجية بحثية عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية.

ووفق الشريف، فإن من هذه المبادرات، تحديد الأولويات البحثية للجامعة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي، ودعم البحوث العلمية المتميزة.

وأضاف أن الجامعة قامت بإعداد ميثاق جامعة حائل للبحث العلمي، وتفعيل نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين.

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