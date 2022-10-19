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فتح باب التسجيل في برنامج «تطوير الكفاءات الاستثمارية» بالبنك المركزي.. طريقة التقديم

فتح باب التسجيل في برنامج «تطوير الكفاءات الاستثمارية» بالبنك المركزي.. طريقة التقديم

فتح باب التسجيل في برنامج «تطوير الكفاءات الاستثمارية» بالبنك المركزي.. طريقة التقديم
٠٤:٠٢:٠٠ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي عن افتتاح التسجيل لكلا الجنسين في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، الذي يهدف إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار. حيث يتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة، منها:

1- تطوير الخبرات في الأسواق العالمية

2- إدارة الاستثمارات والقدرات القيادية

3- التواصل الفعال والتفكير الإستراتيجي

وأوضح أن البرنامج قد صُمّم بالتعاون مع كلية “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

طريقة التقديم

وأشار البنك المركزي، إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (الرابط) قد بدأ ويستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر 2022م، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز العمر 27 عاماً، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

وأفاد البنك المركزي، بأن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يشمل دورة فنية متقدمة مع أحد أبرز الجامعات العالمية في هذا المجال، كلية “وارتون” في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة.

وأضاف: كما يتضمن البرنامج تدريباً على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية، إضافة إلى برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار، إلى جانب توفير برامج تطوير مستمرة لصقل المهارات الفنية الاستثمارية ومجموعة من المزايا الوظيفية المميزة عند التوظيف.

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الكلمات الدلالية:
البنك البنك المركزي برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية تطوير الكفاءات

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