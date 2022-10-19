عاجل.. «بوتين» يُعلن “حالة الحرب” في هذه الأقاليم الأوكرانية

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في قرار عاجل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في الأقاليم الـ4 الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا.

منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية

وأوضح أنه تم منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، لافتًا إلى أنه أعلن الأحكام العرفية في دونباس وزابوريجيا وخيرسون.

تشكيل مجلس تنسيقي برئاسة رئيس الوزراء

وأضاف أنه أوعز للحكومة بتطبيق تشكيل مجلس تنسيقي برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه وقع على إيعاز بتسليم الرواتب للعسكريين ضمن الوقت المحدد تمامًا.

إنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في الأقاليم الروسية

وأكد أنه أمر الحكومة ووزارة الدفاع بتقديم المساعدة للحكام في ممارسة سلطات إضافية، وأصدر توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في الأقاليم الروسية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على حل مسائل معقدة وكبيرة لضمان مستقبل روسيا وحماية سكانها.

روسيا: السفارات الأوكرانية تعمل على تجنيد المرتزقة

فيما كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن السفارات الأوكرانية تعمل على تجنيد المرتزقة مع التركيز على مواطني دول آسيا الوسطى، مؤكدة أن إمداد أوكرانيا غير المنضبط بالأسلحة سيؤدي إلى وقوع نحو 15% منها في أيدي الإرهابيين، لافتة إلى أنها قصفت مزيدًا من منشآت الطاقة وأهدافًا عسكرية في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أعلن الناطق باسم قوات أوكرانيا بالجبهة الشرقية أن الجيش الأوكراني تصدى لمحاولات القوات الروسية اقتحام باخموت، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الروس المنضمين للتعبئة دفع بهم إلى المنطقة.

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