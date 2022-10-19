تصميم انسيابي وعصري.. «أودي» تدفع بأقوى سياراتها لمنافسة خصومها (صور)

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في تصميم انسيابي، طرحت “أودي” الإصدار الجديد من سيارتها القوية “آر إس3 برفورمنس إديشن” 2023 RS3 Performance Edition.

ومن المقرر أن يتم تصنيع 300 وحدة منها فقط في جميع أنحاء العالم ولن يأتي أي منها إلى أمريكا الشمالية.

محرك شحن توربيني

والسيارة الجديدة تعمل بمحرك شحن توربيني بقوة 407 أحصنة مع ناقل حركة “سترونيك” مزدوج القابض ذي سبع سرعات.

وبحسب موقع “أرقام”، يمكن لـ “آر إس3 برفورمنس إديشن” الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) خلال 3.8 ثانية.

ويبدأ سعر “آر إس3 برفورمنس إديشن” من 87 ألف يورو، ومن المقرر أن تصل للعملاء ابتداءً من أوائل عام 2023.

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