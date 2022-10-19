تفاصيل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.. الطريقة والشروط

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في الأول من أغسطس الماضي، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صرف الضمان الاجتماعي المطور 2022، كدعم مخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة الدعم الحكومي التي جاءت استجابة لارتفاعات الأسعار العالمية، وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء.

* خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي:

1 – الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2 – إنشاء حساب جديد.

3 – الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

4 – تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

5 – التأكيد على البيانات المدخلة.

6 – يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

* شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور:

1 – أن يكون المتقدم مواطنًا ومقيمًا إقامة كاملة ودائمة داخل حدود المملكة، مع الاستثناءات الآتية:

– المرأة الأجنبية ومتزوجة من مواطن.

– الأرامل والمطلقات الأجانب ولديهن أبناء سعوديين.

– أبناء الأرامل والمطلقات من زوج أجنبي.

– الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهن بطاقات تسمح لهم بالتنقل.

2 – ألا يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والذي يقدر بـ 1100 ريال ، و550 ريال عن كل فرد في الأسرة.

3 – ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة.

4 – الالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأفراد.

5 – لا يكون للمستفيد أصول ذات قيمة عالية.

* آلية الاعتراض في نظام الضمان المطور:

وبينت الوزارة، أن مدة الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 2022 تكون خلال شهرين أي خلال 60 يوما تقريبًا، مشيرة إلى أنه في حالة الإجابة برفض اعتراض، فهذا يعني أن الشخص غير مستوفٍ لشروط الأهلية.

أما في حالة الإجابة بالقبول فسيتم هنا صرف المعاش للمستحق، كما يمكن صرفه بأثر رجعي عن اﻷشهر التي لم يتم صرفه له، مؤكدة أن التقديم على اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور يكون من خلال عدة خطوات سهلة وميسرة.

* خطوات تقديم الاعتراض جاءت كالتالي:

– الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال الرابط.

– ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال بعض المعلومات وهي:

1- رقم الهوية.

2- إدخال كلمة السر.

3- ثم كتابة رمز التحقق.

4- وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

5- ثم تحديد الطلبات المتواجدة في القائمة الرئيسة.

6- ثم الضغط على رمز العين المتواجد أسفل الطلب.

7- ستظهر بعد ذلك حالة الأهلية التابعة للشخص المتقدم.

8- ويتم بعد ذلك الاطلاع على أسباب عدم الأهلية.

9- بعدها يتم الضغط على أيقونة إرفاق.

10- ويتم بعد ذلك تحميل كافة مستندات الدعم التي تثبت الأهلية.

11- ثم الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض.

«سكني» ينبه المدرجين بقوائم الضمان الاجتماعي

كشف برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أن كافة شرائح المجتمع هي محل اهتمام.

سيتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي

وأوضح على حساب العناية بالمستفيدين، أنه من خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، فسيتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

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