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أستراليا تحقق في تقارير عن تجنيد الصين طيارين سابقين في سلاحها الجوي

أستراليا تحقق في تقارير عن تجنيد الصين طيارين سابقين في سلاحها الجوي

أستراليا تحقق في تقارير عن تجنيد الصين طيارين سابقين في سلاحها الجوي
٠٢:٤٧:٥٠ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأسترالية، أنها تجري تحقيقات في تقارير عن تجنيد الصين طيارين سابقين في سلاحها الجوي.

الصين تتعاقد مع طيارين غربيين متقاعدين

وأوضحت أنها فتحت تحقيقا فيما اعتبره وزير الدفاع تقارير مقلقة عن تعاقد الصين مع طيارين غربيين متقاعدين من سلاح الجو لتدريب عسكرييها.

الطيارون المجندون هم في الخمسينات من العمر

وأعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز عن فتح تحقيق لمعرفة ما إذا تم تجنيد طيارين أستراليين أيضًا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الطيارين المجندين هم في الخمسينيات من العمر وغادروا مؤخرا سلاح الجو البريطاني.

محاولات إغواء بمبالغ كبيرة

في الوقت نفسه، كشفت تقارير أن طيارين سابقين في الجيش البريطاني يتعرضون لمحاولات إغواء بمبالغ كبيرة لنقل خبرتهم إلى الجيش الصيني، مرجحة أن حوالي 30 طيارا حربيا سافروا إلى الصين لتدريب أفراد في الجيش الصيني.

الصين مستمرة في البحث عن طيارين أكفاء

ونشرت المملكة المتحدة تحذيرًا موجها للطيارين السابقين في الجيش البريطاني من العمل لصالح الجيش الصيني، مؤكدة أن هناك محاولات مستمرة من قبل الصين للبحث عن طيارين أكفاء.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أي معرفة له بمثل ذلك التعاقد مع طيارين بريطانيين، في وقت تسعى فيه استراليا والولايات المتحدة لحشد التأييد الدبلوماسي في وقت توسع الصين نفوذها في منطقة الهادئ.

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الكلمات الدلالية:
أستراليا الصين بريطانيا تجنيد الصين طيارين سلاح الجو الصيني

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