شرطة عسير تضبط مواطنًا أتلف جهاز رصد آلي وتحيله للنيابة العامة

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي في إحدى الطرق العامة بمدينة أبها، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كان مركز الضبط الأمني بالجحر بمحافظة الأمواه في منطقة عسير، ألقى – قبل أيام – القبض على شخص لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية.

ووفق المركز، فقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة المخالفين لأمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات.

وأوضح أن هذه العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

ولفت إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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