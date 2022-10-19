«الأرصاد» يُبشر: أمطار على هذه المناطق بدءًا من الغد وحتى بداية الأسبوع القادم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع فرصة لهطول أمطار ـ بمشيئة الله ـ من خفيفة إلى متوسطة بدءًا من غدٍ الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم.

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن الفرصة تتهيأ، لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق، الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

اليوم.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

وصباح اليوم، توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، وسماءً صحوًا إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

تساقط أمطار متفرقة على المرتفعات

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً لطيفة لمعتدلة على معظم الأنحاء، باردة على المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه مع من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم –بمشيئة الله- متوقع حالة ممطرة، أنه من المتوقع اليوم هطول أمطار متفرقة على المرتفعات، مع سحب عالية على مناطق وسط وشرق المملكة.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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