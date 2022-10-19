«الأراضي البيضاء» يصدر فواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة

تواصل – واس:

أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة لعام 1444 / 1445هــ، داعياً ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa.

البرنامج يعلن قرب انتهاء المهلة النظامية

وكان البرنامج أعلن خلال الأيام الماضية عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنطبق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، حيث يتبقى اعتبارًا من يوم غد الخميس 60 يومًا على انتهاء مهلة التسجيل النظامية، داعيًا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء.

وأشار إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك، ويمكن بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد.

وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة، ويمكن لأي مستفيد الآن الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

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