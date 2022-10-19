«هواوي» تطلق أقوى هواتف سلسلة «نوفا».. مواصفات Huawei nova 10

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أطلقت شركة “هواوي” – إحدى أكبر شركات الهواتف في العالم – هاتف Huawei nova 10 الذي تميز بقدرات تصويرية ممتازة.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميجابيكسل، والأهم من ذلك هو كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 60 ميجابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الأجهزة المحمولة.

مواصفات الهاتف

كما تم تزويد الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.2/73.9/6.9) ملم، وزنه 168 غ، وشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبًا.

يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0 مع واجهات EMUI 12، ومعالج EMUI 12، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت.

ودعمت هواوي الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية Li-Po بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.