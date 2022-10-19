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مشهد مروع.. قطار يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها نصفين (فيديو)
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مشهد مروع.. قطار يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها نصفين (فيديو)

مشهد مروع.. قطار يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها نصفين (فيديو)

مشهد مروع.. قطار يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها نصفين (فيديو)
٠١:٤٢:٥١ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مروع، اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين.

ووثقت كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا، تلك الحادثة المرعبة.

ووفق الفيديو الذي نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الحافلة لم تكن تقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث.

لكن شهود عيان قالوا إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة فوق السكة، لكن دون جدوى.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة والشركة المشغلة للحافلة تحققان في الحادث.

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