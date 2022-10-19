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الجيش الأوكراني: تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في شهر

الجيش الأوكراني: تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في شهر

الجيش الأوكراني: تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في شهر
٠١:١٠:٤٧ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الجيش الأوكراني، أن قوتاه تمكنت من تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ منتصف سبتمبرالماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها أسقطت 12 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال الساعات الماضية.

جنود إيرانيون يُدريون الروس على استخدام المسيّرات

فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن أرسلت أفرادًا من الحرس الثوري إلى روسيا للمساعدة في حل مشاكل المسيّرات.

وأوضحت في تقرير نشرته حول الطائرات المسيرة الإيرانية التي بحوزة روسيا، أن النظامين الاستبداديين في موسكو وطهران لهما سمة مشتركة في العزلة الدولية والأزمة الداخلية والصراع مع الغرب.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل اتخاذ خطوات صارمة لمنع بيع الطائرات المسيرة والأسلحة المماثلة، مؤكدة أن التحالف بين إيران وروسيا يجب النظر إليه كتهديد محتمل.

أوكرانيا تدعو خبراء أمميين لفحص مسيرات إيرانية

فيما دعت السلطات الأوكرانية، خبراء أمميين لفحص مسيرات إيرانية استخدمتها روسيا لمهاجمتها، لافتة إلى أنه تسعى إلى حشد رد فعل دولي مناسب إزاء استخدام روسيا المسيرات الإيرانية، وأن طلب روسيا من إيران طائرات مسيرة دليل على إفلاس موسكو العسكري والسياسي.

إيران تصدر مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا

وطالب مندوب أوكرانيا في رسالة لمجلس الأمن، أنه يجب اعتبار نقل المسيرات من إيران لروسيا انتهاكا لقرار المجلس رقم 2231، مشيرًا إلى أن تقديرات كييف أن لدى إيران خططا لتصدير مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا.

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الكلمات الدلالية:
إيران الأزمة الأوكرانية الجيش الأوكراني الطائرة المسيرة روسيا

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