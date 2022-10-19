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بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني
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بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني

بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني

بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني
٠١:٢٧:٠٦ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأربعاء، أبرز اللوحات المرورية المميزة بالأسماء والأرقام، والتي يمكن اختيارها عبر مزاد اللوحات الإلكترونية الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى الساعة.

مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت رابط وآلية المشاركة ونماذج من اللوحات المميزة.

وتضمنت التغريدة نموذجًا لأبرز لوحة معروضة في المزاد الإلكتروني.

وبجانب اللوحة كتبت المنصة تغريدة قالت فيها: “تعرّف على أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، شارك الآن.. اللوحات المميزة بانتظارك”.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة المرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

 

 

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