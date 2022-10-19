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«الموارد البشرية» تقرر اعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية

«الموارد البشرية» تقرر اعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية

«الموارد البشرية» تقرر اعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية
١٢:٥١:٥٧ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزير المهندس أحمد الراجحي، أصدر قرارًا باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، وتطبيقها على مؤسسات الحراسات الأمنية وشركاتها في القطاع الخاص؛ التي توظف حراس أمن بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الجهات الملزمة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة، وتوظف حراس أمن بشكل مباشر.

تصنيف الاشتراطات إلى ثلاثة أصناف

وأشار بيان الوزارة إلى أن الاشتراطات بيئة عمل حارس الأمن تصنف إلى ثلاثة أصناف:

1 – البيئة الداخلية التي تكون داخل المجمعات التجارية وما في حكمها من مصارف ونحوها.

2 – البيئة الخارجية التي تكون خارج المباني، ومعرّضة للظروف المناخية المتقلبة.

3 – بيئة المناطق النائية وهي المنشآت تحت الإنشاء والبعيدة عن العمران.

وأكد بيان الوزارة، أن الاشتراطات تمنع أن يعمل حارس الأمن لخمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام، على ألا تقل الاستراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة، كما يجب توفير زي موحد لحراس الأمن في المنشأة، والالتزام بما جاء في الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري.

القرار يسهم في رفع مستوى جودة العمل

كما تنص الاشتراطات على مجموعة من التجهيزات المادية التي يجب على صاحب المنشأة توفيرها، وتختلف من منشأة إلى أخرى بحسب بيئة العمل التي يعمل فيها حارس الأمن، ويسهم هذا القرار في رفع مستوى جودة العمل في قطاع الحراسات الأمنية، ورفع إنتاجية موظفيه، وتعزيز جاذبية القطاع، واستقرار العاملين في وظائف الحراسات الأمنية.

الوزارة منشآت القطاع الخاص للامتثال للاشتراطات

وتدعو الوزارة منشآت القطاع الخاص التي ينطبق عليها هذا القرار إلى الامتثال لما يتضمنه من اشتراطات، في مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر هذا القرار بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة، وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذه، وفرض العقوبات على المنشآت المخالفة.

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الكلمات الدلالية:
اشتراطات بيئة العمل الحراسات الأمنية الموارد البشرية حارس الأمن

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