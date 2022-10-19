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«سكني» يسلم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في مشروع منازل القطيف
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«سكني» يسلم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في مشروع منازل القطيف

«سكني» يسلم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في مشروع منازل القطيف

«سكني» يسلم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في مشروع منازل القطيف
١٢:٣١:٤٤ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن برنامج سكني تسليم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من مشروع منازل القطيف، وذلك بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، على أن يتم تسليم بقية الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ وإيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية.

تسليم الوحدات نتيجة لشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص

وأوضح أن ذلك يأتي نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات، الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

قريبًا تسليم المزيد من المشاريع للمستفيدين

وأضاف أن تسليم الوحدات في مشروع منازل القطيف، جاء استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء، التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، ومن المتوقع أن يتبعه تسليم المزيد من المشاريع للمستفيدين خلال الأيام المقبلة، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها “سكني”.

المشروع يتكون من 942 وحدة سكنية بأربعة نماذج

وأشار إلى أن مشروع منازل القطيف يقع في حي الإسكان بمدينة القطيف، ويتكون من 942 وحدة سكنية بأربعة نماذج مختلفة تلائم جميع الأذواق وتلبي احتياجات الأسر كافة، وبأسعار تبدأ من 420 ألف ريال، حيث وصلت نسبة الإنجاز في كامل المشروع إلى 85% حتى نهاية سبتمبر الماضي، ويشرف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” على مراحل التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز.

سكني يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات

يُذكر أن موقع وتطبيق “سكني” يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل:

1 –  المستشار العقاري.

2 – إصدار رخص البناء إلكترونيًا.

3 – إصدار عقود الأراضي إلكترونيًا.

4 – التسجيل والاستحقاق الفوري.

5 – الحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية.

6 – خدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”

7 – إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول.

8 – الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”.

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الكلمات الدلالية:
القطيف برنامج سكني تسليم وحدات سكنية مشروع منازل القطيف

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