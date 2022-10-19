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«الداخلية»: إحباط تهريب نحو 4 ملايين قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فلفل (صور وفيديو)
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«الداخلية»: إحباط تهريب نحو 4 ملايين قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فلفل (صور وفيديو)

«الداخلية»: إحباط تهريب نحو 4 ملايين قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فلفل (صور وفيديو)

«الداخلية»: إحباط تهريب نحو 4 ملايين قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فلفل (صور وفيديو)
١٢:٢١:٢٥ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية أن الهيئة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إحباط تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص إمفيتامين.

وقالت الهيئة في حسابها على تويتر، إن “مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من (3.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والرقابة والجمارك”.

وأضافت أن الشحنة كانت مخبأة داخل شحنة “فلفل”، بحوزة (5) أشخاص.

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الكلمات الدلالية:
إمفيتامين الجمارك الداخلية المخدرات مكافحة المخدرات

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