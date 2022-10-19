وظائف شاغرة في الخطوط الحديدية «سار» بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والفنية والهندسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

-بايونير.

-رئيس قسم حسابات القبض.

-رئيس قسم التفتيش على الحريق.

-كابتن القطار الرئيسي.

-مشغل المحطة الطرفية.

-خبير صيانة سكك الحديد.

-رئيس قسم الاتصالات.

-غيرها.

عن سار

الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، هي شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها.

وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة وَفْق معايير التشغيل الاقتصادية وبحسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. يرأس مجلس إدارتها وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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