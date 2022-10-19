عاجل.. 8 قتلى و18 جريحًا في انفجارات أمام سجن في رانجون بميانمار

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس العسكري في ميانمار، عن سقوط 8 قتلى و18 جريحًا في انفجارات أمام سجن بالعاصمة الاقتصادية للبلاد رانجون.

ويأتي هذا بعد شهور من مقتل 2 وإصابة 38 آخرين ،خلال الذكرى الأولى لتولّي الجيش الحكم في انقلاب عسكري ضد الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ الانقلاب

ومنذ الانقلاب، في الأول من فبراير 2021، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

ونُسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين، حيث تم وضع أونج سان سو تشي، في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات.

وبعد أن وجهت لها المحكمة اتهامات عديدة بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد، تم الحكم عليها بالسجن ستّ سنوات.