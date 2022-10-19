الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. 8 قتلى و18 جريحًا في انفجارات أمام سجن في رانجون بميانمار
جمعوا 16 مليار دولار.. أغنى 5 شباب تحت سن 30 عامًا في العالم
وفاة 5 أشخاص.. وزير الصحة اللبناني يُعلن انتشار وباء الكوليرا
أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم
أوكرانيا: إسقاط 12 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف
في 4 خطوات.. تحقق من عقد الزواج عبر بوابة ناجز (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جمعوا 16 مليار دولار.. أغنى 5 شباب تحت سن 30 عامًا في العالم

جمعوا 16 مليار دولار.. أغنى 5 شباب تحت سن 30 عامًا في العالم

جمعوا 16 مليار دولار.. أغنى 5 شباب تحت سن 30 عامًا في العالم
١١:٥٣:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت ثروة أغنى 5 شخصيات تحت سنة 30 عامًا في العالم، حوالي 16 مليار دولار.

وضمت القائمة الشخصيات التالية:

1- الأمريكي غاري وانغ، والذي استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 5.9 مليار دولار من العملات المشفرة.

2- النرويجي غوستاف ماغنر، استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الثروة السمكية.

3- الألماني كيفين ديفيد ليمان، استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار من تجارة الأدوية.

4- البرازيلي بيدرو فرانسيسكي، والذي استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار من التكنولوجيا المالية.

5- الأمريكي ريان بريسلو، والذي استطاع جمع ثروة تقدر بملياري ريال من التجارة الإلكترونية، وفقًا لـ “CNBC عربية”.

فتح حساب تلغرام عادي فتفاجأ بملايين المعجبين وحصد ملايين الدولارات | صحيفة بدون عنوان

وبالنسبة لقائمة أثرياء العالم، فقد صعد قطب الأعمال الهندي غوتام أداني بسرعة إلى أعلى مراتب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وأصبح ثاني أغنى شخص في العالم، وتراجع جيف بيزوس إلى المرتبة الثالثة.

ولا يزال إيلون ماسك الشخص الأكثر ثراءً برصيد 260 مليار دولار، وتعد هذه المرة الأولى التي يحتل فيها شخص من آسيا مرتبة عالية جدًا في قائمة بلومبيرج، والتي طالما سيطر عليها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

كم تبلغ ثروة أداني

لا تزال ثروة أداني البالغة 146.9 مليار دولار، والمرتبطة إلى حد كبير بحيازات مجموعة Adani Group مترامية الأطراف، متأخرة جدًا عن ماسك البالغة 260 مليار دولار. تدير المجموعة عددًا من الأعمال بما في ذلك الموانئ والفحم التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة آسيا تحقق هذه المرتبة.. «هندي» يحتل المركز الثاني في قائمة أغنياء العالم

الكلمات الدلالية:
أغنى ٥ شباب أغنى الشباب ثروة أغنياء العالم مصادر دخل الأغنياء

مواد ذات صلة

المزيد
خبير قانوني يوضح طريقة التحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق

خبير قانوني يوضح طريقة التحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق

١١:٢١ ص، الأحد، ٢٣ أبريل ٢٠١٧
فاعل خير يضع عبوات مياه على طاولة بالطريق صدقةً للملك عبدالله (صورة)

فاعل خير يضع عبوات مياه على طاولة بالطريق صدقةً للملك عبدالله (صورة)

٠٥:٣٨ م، السبت، ٢٤ يناير ٢٠١٥
عسيري: قرار المملكة بإرسال قوات إلى سوريا لا رجعة فيه.. وننتظر التحالف

عسيري: قرار المملكة بإرسال قوات إلى سوريا لا رجعة فيه.. وننتظر التحالف

٠٧:٥٩ م، الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦
غداً.. لقاء مفتوح مع الشيخ المطلق في مستشفى الظهران

غداً.. لقاء مفتوح مع الشيخ المطلق في مستشفى الظهران

٠٧:١٥ م، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *