جمعوا 16 مليار دولار.. أغنى 5 شباب تحت سن 30 عامًا في العالم

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تجاوزت ثروة أغنى 5 شخصيات تحت سنة 30 عامًا في العالم، حوالي 16 مليار دولار.

وضمت القائمة الشخصيات التالية:

1- الأمريكي غاري وانغ، والذي استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 5.9 مليار دولار من العملات المشفرة.

2- النرويجي غوستاف ماغنر، استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الثروة السمكية.

3- الألماني كيفين ديفيد ليمان، استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار من تجارة الأدوية.

4- البرازيلي بيدرو فرانسيسكي، والذي استطاع جمع ثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار من التكنولوجيا المالية.

5- الأمريكي ريان بريسلو، والذي استطاع جمع ثروة تقدر بملياري ريال من التجارة الإلكترونية، وفقًا لـ “CNBC عربية”.

وبالنسبة لقائمة أثرياء العالم، فقد صعد قطب الأعمال الهندي غوتام أداني بسرعة إلى أعلى مراتب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وأصبح ثاني أغنى شخص في العالم، وتراجع جيف بيزوس إلى المرتبة الثالثة.

ولا يزال إيلون ماسك الشخص الأكثر ثراءً برصيد 260 مليار دولار، وتعد هذه المرة الأولى التي يحتل فيها شخص من آسيا مرتبة عالية جدًا في قائمة بلومبيرج، والتي طالما سيطر عليها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

كم تبلغ ثروة أداني

لا تزال ثروة أداني البالغة 146.9 مليار دولار، والمرتبطة إلى حد كبير بحيازات مجموعة Adani Group مترامية الأطراف، متأخرة جدًا عن ماسك البالغة 260 مليار دولار. تدير المجموعة عددًا من الأعمال بما في ذلك الموانئ والفحم التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.

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