وفاة 5 أشخاص.. وزير الصحة اللبناني يُعلن انتشار وباء الكوليرا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم، عن تسجيل 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي في البلاد 169 إصابة.

وأكد الوزير أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، مشيرًا إلى انتشار واسع للكوليرا في لبنان، معظمه لدى النازحين السوريين.

الأبيض: المياه الملوثة سبب انتشار الوباء

وأوضح الوزير، أن المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساس الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالإضافة إلى مسألة تلوث الخضار من مياه الري.

وأضاف أن محطة التكرير في مناطق انتشار الكوليرا معطلة ما يجعل المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة، وتصل للمواطنين وتنشر الكوليرا فيما بينهم.

سلسلة من الإجراءات لمواجهة وباء الكوليرا

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة وباء الكوليرا في البلاد، مؤكدًا على ضرورة تحضير مستوى عالٍ من الاستعداد للوقاية من أي انتشار واسع للوباء.

وأكد أن الوزارة قامت بتجهيز مستشفيات ومراكز عزل للتأكد من حصر الوباء وتأمين مخزون أولي من الأمصال والأدوية المطلوبة لمعالجة الإصابات، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت قد بدأت في الأسابيع الماضية استعداداتها لمواجهة الوباء مع منظمة الصحة العالمية.

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