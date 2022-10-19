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تحذير مهم من «الصحة»: لا تُحوّل طفلك لحقل تجارب
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تحذير مهم من «الصحة»: لا تُحوّل طفلك لحقل تجارب

تحذير مهم من «الصحة»: لا تُحوّل طفلك لحقل تجارب

تحذير مهم من «الصحة»: لا تُحوّل طفلك لحقل تجارب
١٢:٢٥:١٢ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تحذيرًا مهمًا من تحويل الأطفال لحقل تجارب عبر استخدام أدوية ووصفات طبية معهم دون استشارة الطبيب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لا تحول طفلك لحقل تجارب

وقالت وزارة الصحة: “رغم وجود معايير عامة، لكن كل طفل يتطور بطريقة مختلفة عن الآخر، لا تحول طفلك لحقل تجارب بتطبيق أي وصفة وتأكد مرتين”.

ويأتي ذلك ضن حملة “تأكد مرتين”، التي أطلقتها وزارة الصحة قبل أيام، بغرض التأكد من أي معلومة طبية أكثر من مرة، وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الصحة بعدم تطبيق أي معلومة صحية قبل التأكد من صحتها أكثر من مرة.

وقالت الوزارة عبر حساب “عش بصحة” على تويتر: صحتك غالية، تأكّد مرةً ومرتين وثلاثاً من أيّ معلومة صحية قبل تطبيقها على نفسك.

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الكلمات الدلالية:
الأدوية الأطفال حقل تجارب وزارة الصحة وصفات طبية

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