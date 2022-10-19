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أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم
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أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم

أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم

أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم
١١:٣٥:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكد إن” عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات بالظهران وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مهندس منع الخسائر (مجموعة التحقيق في الحوادث)

المؤهلات و الخبرات:

 درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الهندسة الكيميائية ، أو الهندسة الميكانيكية ، أو الهندسة الكهربائية ، أو الهندسة المدنية ، أو أحد التخصصات الهندسية ذات الصلة.

يجب أن يكون لديك سنوات من الخبرة في التحقيق في الحوادث الصناعية الكبرى والمتوسطة ، وليس الصغيرة فقط ، وفهم عميق لمختلف الأدوات والتقنيات المستخدمة حاليًا لإجراء مثل هذه التحقيقات.

2- مهندس منع الخسائر

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الهندسة الكيميائية ، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة المدنية، أو أحد التخصصات الهندسية ذات الصلة.

-خبرة 7 سنوات كمحترف سلامة في النفط والغاز والبتروكيماويات أو الصناعات ذات الصلة، بما في ذلك سجل حافل في تحقيق النتائج. يجب أن تكون التجربة شاملة وتغطي السلامة المهنية وسلامة العمليات.

يجب أن تتمتع بقدرة ممتازة على التواصل باللغة الإنجليزية مع الزملاء وكذلك أعضاء الإدارة وأن تكون قادرًا على إنتاج تقارير شفهية ومكتوبة واضحة وموجزة باللغة الإنجليزية.

3- أخصائي تخطيط رأس المال

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في تخصص هندسة أو أعمال من برنامج معترف به ومعتمد، يفضل الحصول على درجة متقدمة في تخصص عددي مثل العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الأعمال.

-خبرة لا تقل عن ثماني إلى عشر سنوات في وظيفة التخطيط المتعلقة بتطوير المشاريع الرأسمالية وتمويل طلب النفقات ، بما في ذلك ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سنوات في دور الهندسة أو إدارة المشروع.

التقديم:

للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية: (اضغط هنا)

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