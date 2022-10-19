الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
11 مقاتلة جوية وسفن حربية صينية تدخل منطقة مضيق تايوان.. ما الأمر؟
هيئة الإحصاء تنشر نتائج أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري
«إنجاد للبحث والإنقاذ» يُعلن العثور على مفقود جرب.. وهذه حالته
الإستراتيجية الوطنية للصناعة.. 36 ألف مصنع و8 آلاف فرصة استثمارية
3 خدمات لا يمكنك الحصول عليها من الصندوق العقاري عند نقل المديونية
تنويه عاجل من الدفاع المدني بخصوص التوجه للمناطق البرية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

11 مقاتلة جوية وسفن حربية صينية تدخل منطقة مضيق تايوان.. ما الأمر؟

11 مقاتلة جوية وسفن حربية صينية تدخل منطقة مضيق تايوان.. ما الأمر؟

11 مقاتلة جوية وسفن حربية صينية تدخل منطقة مضيق تايوان.. ما الأمر؟
١١:٠٢:١٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها تتعقب 11 مقاتلة جوية وسفينتين حربيتين صينيتين بمنطقة المضيق.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عشرات الطائرات التي اخترقت خط الوسط بين الجزيرة والصين، مؤكدة أنها سارعت بدوريات جوية وبحرية قتالية ونشرت أنظمة صواريخ دفاعية لتعقب الطائرات العسكرية الصينية.

الرئيس الصيني: سنستخدم القوة في تايوان

وخلال خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، أكد الرئيس شي جينبينج، أن بكين لن تتنازل إطلاقًا عن حق استخدام القوة في تايوان، وأنها تعارض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية.

تايوان ترد على الصين: سندافع عن سيادة بلادنا

فيما أعلنت الرئاسة التايوانية، أنها لن تتراجع في الدفاع عن سيادة البلاد، مؤكدة أن الرأي العام يعارض بوضوح مبدأ بلد واحد ونظامين.

وأكدت ردًا على تصريحات الرئيس الصيني، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخط الفاصل مسؤولية الطرفين.

وفي أول أغسطس الماضي، كثفت الصين مناوراتها العسكرية عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان، التى وصفتها أنها تهدد سياسة الصين الواحدة من خلال الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

اقرأ أيضًا:

تصريح عاجل للرئيس الصيني عن استخدام القوة في تايوان.. ماذا يحدث؟

الكلمات الدلالية:
بكين تايوان جزيرة تايوان مضيق تايوان وسفن حربية صينية

مواد ذات صلة

المزيد
الباحة.. وفاة طالبين بالكلية التقنية وإصابة 4 في اصطدام مركبتهم بعمود إنارة (صور)

الباحة.. وفاة طالبين بالكلية التقنية وإصابة 4 في اصطدام مركبتهم بعمود إنارة (صور)

٠٢:٢٨ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦
منزل بديل ومساعدة مالية لأسرة طفلتين توفيتا في حريق منزل بنجران

منزل بديل ومساعدة مالية لأسرة طفلتين توفيتا في حريق منزل بنجران

٠٣:٥٧ م، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥
ميانمار تهدد باستهداف قافلة ماليزية لإغاثة مسلمي الروهينجيا (صور)

ميانمار تهدد باستهداف قافلة ماليزية لإغاثة مسلمي الروهينجيا (صور)

١٢:٠٤ ص، الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠١٧
إمام مسجد بالجوف يقدم وليمة للمصلين وسيارة لابنه احتفالاً بحفظه لكتاب الله (صور)

إمام مسجد بالجوف يقدم وليمة للمصلين وسيارة لابنه احتفالاً بحفظه لكتاب الله (صور)

٠٨:٢٧ ص، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *