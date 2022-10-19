11 مقاتلة جوية وسفن حربية صينية تدخل منطقة مضيق تايوان.. ما الأمر؟

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها تتعقب 11 مقاتلة جوية وسفينتين حربيتين صينيتين بمنطقة المضيق.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عشرات الطائرات التي اخترقت خط الوسط بين الجزيرة والصين، مؤكدة أنها سارعت بدوريات جوية وبحرية قتالية ونشرت أنظمة صواريخ دفاعية لتعقب الطائرات العسكرية الصينية.

الرئيس الصيني: سنستخدم القوة في تايوان

وخلال خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، أكد الرئيس شي جينبينج، أن بكين لن تتنازل إطلاقًا عن حق استخدام القوة في تايوان، وأنها تعارض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية.

تايوان ترد على الصين: سندافع عن سيادة بلادنا

فيما أعلنت الرئاسة التايوانية، أنها لن تتراجع في الدفاع عن سيادة البلاد، مؤكدة أن الرأي العام يعارض بوضوح مبدأ بلد واحد ونظامين.

وأكدت ردًا على تصريحات الرئيس الصيني، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخط الفاصل مسؤولية الطرفين.

وفي أول أغسطس الماضي، كثفت الصين مناوراتها العسكرية عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان، التى وصفتها أنها تهدد سياسة الصين الواحدة من خلال الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

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