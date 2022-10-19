«إنجاد للبحث والإنقاذ» يُعلن العثور على مفقود جرب.. وهذه حالته

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ – والذي يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد «إنجاد» معتمد لدى الدفاع المدني – أنه عثر على مفقود جرب.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه عثر على مفقود جرب من خارج الفريق، مؤكدًا أن صحته طيبة ولله الحمد.

وفي وقت سابق، أعلن الفريق أن عددًا من أعضائه تحركوا بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من جرب التابعة لمنطقة الباحة.

الفريق عثر أول الشهر على مفقود مدينة الصويدرة

ومطلع الشهر الجاري، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على فريح بن عبيدالله السحيمي، مفقود مدينة الصويدرة ، متوفياً شرقي المدينة المنورة.

الفريق يضم مختصين ومتمرسين من شباب المملكة

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد «إنجاد» معتمد لدى الدفاع المدني.

103 مركبات عالقة في الوحل والرمال

وقبل أسبوع، أعلن الفريق، عن تسجيل 103 بلاغات أمس لمركبات عالقة في الوحل والرمال، ناشرًا خريطة توضح أماكن البلاغات وما انتهى الفريق من البحث عنه وما زال قائمًا البحث، وعلق بالقول :” مع بداية اعتدال الأجواء وقُرب الشتاء ترتفع عدد البلاغات الواردة للفريق”.

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