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هيئة الإحصاء تنشر نتائج أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري
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هيئة الإحصاء تنشر نتائج أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري

هيئة الإحصاء تنشر نتائج أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري

هيئة الإحصاء تنشر نتائج أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري
١٠:٥١:٠٨ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج أسعار العقارات للربع الثالث 2022.

وأوضحت الهيئة أن التغير السنوي في مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث 2022 مقارنة بالربع المناظر في العام السابق 2021 يبلغ  1.5%.

وأشارت إلى أن التغير الربعي في مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثاني 2022 يبلغ  0.3%.

وعن مؤشرات القطاعات الرئيسة للرقم القياسي العام لأسعار العقارات، أضافت أن القطاع السكني (2.5%)  والقطاع التجاري (0.4%)  والقطاع الزراعي (0.6%).

مؤشرات القطاع السكني مقارنة بالربع الثاني من عام 2020

وفيما يخص مؤشرات القطاع السكني مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 ، فقد جاءت كالتالي:

البيوت (0.3%).

الفلل (1.5%).

الشقق (0.9%).

الأراضي السكنية (0.4%).

العمائر السكنية (0.0%).

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