تنويه عاجل من الدفاع المدني بخصوص التوجه للمناطق البرية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تنويهًا عاجلاً بخصوص التوجه للمناطق البرية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الدفاع المدني: “لسلامتك أثناء التوجه للمناطق البرية يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة”.

كان مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ كشف أن عدد البلاغات التي تلقاها الفريق خلال شهر سبتمبر الماضي؛ من مختلف مناطق المملكة لسيارات ومركبات عالقة بالرمال والصحارى والوحول والأودية، وصلت إلى 1531 بلاغًا.

ووصل معدل البلاغات الذي يتلقاه فريق إنجاد إلى 51 بلاغًا في اليوم الواحد، وتمت مباشرتها من قبل الفرق المدعومة بالسيارات ذات الدفع الرباعي، وعدد من المعدات الثقيلة وآليات السحب.

7 نصائح من إنجاد

وطالب مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ جميع المواطنين بهذه النصائح السبع، وهي:

1 ـ عدم المجازفة والمغامرة وسلك طرق وعرة يجهلها الكثير.

2 ـ توخي الحذر والالتزام بالإرشادات.

3 ـ التزود بكل ما يهم في سبيل النجاة والسلامة.

4 ـ التزود بخرائط للأماكن المقصودة.

5 ـ في حال كان مقصد البعض الرحلات البرية والرعي وما شابه ذلك فمن أهم الأمور ألا يقصدوا أي مكان صحراوي أو جبلي إلا بعدد من المركبات، وليس فقط مركبة واحدة.

6 ـ التزود بكل ما يسهم في التواصل مع ذويهم وفرق الإنقاذ والجهات ذات الصلة.

7 ـ إبلاغ أهاليهم بالمكان الذي يقصدون الذهاب إليه.

اقرأ أيضًا:

العثور على مفقودي «حوية نمار» بمكة.. والكشف عن حالتهم الصحية