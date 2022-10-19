3 خدمات لا يمكنك الحصول عليها من الصندوق العقاري عند نقل المديونية

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كشف حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لصندوق التنمية العقارية عن 3 خدمات لا يمكن الحصول عليها من الصندوق العقاري عند نقل المديونية.

وقال أحد المستفيدين في سؤاله: “إذا نقلت لبنك آخر يروح عليّ الدعم؟”.

أضاف الحساب: “يمكنكم حاليًا الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء”.

وتابع: “مع العلم أنه لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم والمستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين”.

مصطلح الوسيط العقاري

وفي سياق متصل، وضع صندوق التنمية العقارية تعريفًا لـ “مصطلح الوسيط العقاري”.

وقال إن الوسيط العقاري المحترف هو وسيط عقاري مسجل لدى وزارة التجارة بنشاط وسجل تجاري، ولديه مصداقية عالية وخبرة في السوق العقاري.

وأضاف أن الوسيط العقاري قد يعمل بمفرده في مكتب وساطة عقارية أو في منظومة عقارية كبيرة تدعمه دون أن يمتلك سجلاً تجاريًا.

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