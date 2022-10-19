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استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.. أعلاها 39 درجة

استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.. أعلاها 39 درجة

استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.. أعلاها 39 درجة
١٠:١٣:٢٥ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة في الأحساء، و37 درجة في المدينة المنورة والدمام وجازان والعلا وحفر الباطن ورفحاء، و36 درجة في الرياض وجدة وعرعر وينبع والقريات والخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 26 درجة مئوية.

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خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

كما توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً لطيفة لمعتدلة على معظم الأنحاء، باردة على المناطق الشمالية وشمال الوسطى، مبينًا أنه حسب المراصد فإنه مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم –بمشيئة الله- يتوقع حالة ممطرة، وقال إنه من المتوقع اليوم هطول أمطار متفرقة على المرتفعات، مع سحب عالية على مناطق وسط وشرق المملكة.

طقس مستقر وسماء صحو على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يسود طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحصيني الطقس الان خريطة الأمطار درجات الحرارة

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