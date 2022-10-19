تنبيه مهم من «سكني» للمدرجين بقوائم الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أن كافة شرائح المجتمع هي محل اهتمام.

سيتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي

وأوضح على حساب العناية بالمستفيدين، أنه من خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة، والمدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، فسيتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

وحول سؤال، هل هناك مسكن لمستفيد الضمان، وهل يدفع أقساطًا معينة؟ أوضح البرنامج أن التقديم يكون من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

وأشار إلى أن الطلب إذا كان يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي» ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

عشرة آلاف وحدة سكنية في 6 مدن حول المملكة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه «الوطنية للإسكان» عن تسليم أكثر من 800 أسرة مسكنها الأول خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2022، وذلك في ست مدن حول المملكة وهي : الرياض وجدة والدمام والطائف وخميس مشيط بالإضافة إلى مكة المكرمة، وتسليم 34 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطورين العقاريين ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية تم تسليمها.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل استبعاد 194 ألفًا من دعم الضمان الاجتماعي

هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” يتصدر التريند.. ومغردون يطالبون بهذا الأمر

إيداع الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين .. تعرف على آخر موعد للتسجيل